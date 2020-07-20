Мэйуэзеру предложили подраться с экс-чемпионом мира из Японии. Флойд уже анонсировал бой в Токио

Похоже, на счет американца снова капнет хорошенькая сумма.

Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе Флойд Мэйуэзер вернется на профессиональный ринг.

Президент промоушна Rizin Нобуюки Сакакибара объявил, что 43-летний американец получил предложение на поединок против Такаси Утиямы.

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«Я практически не думал над тем, делать ли этот оффер. Вывеска Мэйуэзер – Утияма – это же самое захватывающее. Мне оставалось только отправить контракт Флойду, и я сделал это.

Хочу по-человечески в этот непростой период коронавируса подарить всем мужества и энергии через этот поединок. У Rizin были разные проблемы – иммиграция, соперники, деньги и так далее, но коммуникация с людьми проходит успешно, и я надеюсь на эту возможность», – цитирует Сакакибару eFight.

31 декабря 2018-го Мэйуэзер уже выходил на ринг в Японии в выставочном поединке. Он победил техническим нокаутом местного кикбоксера Тенсина Насукаву в первом раунде. За участие Флойд получил гонорар в 9 миллионов долларов. Организатором боя также выступил промоушн Rizin.

40-летний Такаси Утияма закончил карьеру в декабре 2016-го после двух поражений подряд от Хесреэля Корралеса. С 2010-го по апрель 2016-й японец владел поясом чемпиона мира по версии WBA Super во втором полулегком весе.

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