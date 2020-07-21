Тайсон проведет бой против Роя Джонса-младшего

Майк Тайсон
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Поединок пройдет в 2020 году.
Боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о поединке в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Предполагается, что бой пройдет в США в сентябре и будет состоять из восьми раундов, весовая категория пока не определена.
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В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландцу Кевину Макбрайду.
- Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.
- Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.
Тайсон примет участие в шоу Discovery и проведет бой против белой акулы
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