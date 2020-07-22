Джонс – о поединке с Тайсоном: «Из всех желающих он выбрал меня. Как я могу сказать нет?»

Гражданину России лестно от предложения великого Майка.

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал, почему вернется на ринг ради боя с Тайсоном.

«Майк – легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающий выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет?» – цитирует боксера «СЭ».

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В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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