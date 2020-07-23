Почему Майк Тайсон подерется именно с Роем Джонсом? У этого боя шикарная история

Все ради кэша.

Если вы хотя бы раз за последние пару месяцев открывали ленту новостей, то регулярно видели такие заголовки: «Майк Тайсон выложил видео с тренировки. Ему 54, но он в шикарной форме».

Ролики, где Железный Майк пару минут резво машет руками, настолько утомили, что их казнил даже Олег Тактаров. «Чудеса. Тайсон бьет быстрее, чем Пакьяо. Можно мне его Movie Editors? Я вам за минуту покажу, как мой сад растет за год», – издевался боец и актер.

Бокс Джонс – о поединке с Тайсоном: «Из всех желающих он выбрал меня. Как я могу сказать нет?» ВЧЕРА В 13:01

Впрочем, даже если видосы Майка сняты честно, важнее другое: он выкладывал весь этот контент, чтобы поскорее найти оппонента для боя. Еще в мае Тайсон объявил, что возвращается в бокс, но поиск соперника продвигался крайне медленно. И все же на днях стало известно: осенью Майк зарубится с 51-летним Роем Джонсом, завершившим карьеру два года назад.

Почему именно Рой?

Представьте, что Хабиб и Тони Фергюсон так никогда и не подерутся – это, кстати, очень вероятно. Зато спустя 10-15 лет найдется спонсор, который все же организует их бой: без трештока, хлестких локтей и других убийственных атрибутов, но с реальным выходом в октагон, борцовскими приемами и парой милых пресс-конференций. Будет ли спрос? Однозначно, ведь продажа ностальгии – отличный бизнес.

Точно так же и в боксе. Там золотая эпоха пришлась как раз на конец девяностых и начало нулевых – именно поэтому Майк Тайсон и выбрал в соперники Роя Джонса.

Они должны были встретиться еще в 2003-м, когда Джонс владел кучей поясов. Рой был королем сразу в четырех категориях (от среднего до тяжелого веса) и считался самым успешным боксером в мире, а карьера Майка уже явно загибалась.

Рой Джонс, 2003 год Фото: Getty Images

Несмотря на спад, бешеный нокаутер Тайсон все же имел шансы против Джонса, но спромоутировать их дуэль так и не вышло. По версии Андре Уорда, Рою предложили 40 млн долларов за выход против Майка, но Джонс запросил еще больше. Дальше переговоры застопорились, причем из-за Майка. На Тайсона свалилась пачка проблем: он отлупил двух мужиков в отеле (они якобы ему угрожали), продюсер Дон Кинг кинул боксера на деньги, а еще часть состояния при разводе отняла жена. Майк погряз в процедуре банкротства и вообще забыл о боксе – из-за этого Рой выбрал в соперники Антонио Тарвера.

Бой мечты между Джонсом и Тайсоном так и не состоялся: в 2005-м Майк улетел в нокаут от середняка Кевина Макбрайда и уже не вернулся на ринг.

Сейчас Рой Джонс говорит, что вообще не торговался из-за контракта и был готов биться с Тайсоном в любой момент – просто сам Майк не мог собраться. Правдивость этой версии уже не проверить – главное, что бой века переехал на 17 лет вперед и мутировал в разборки жадных стариков.

Насколько крут Рой Джонс?

Последний раз он был хорош в середине двухтысячных, то есть очень давно. Если Тайсон вовремя понял, что надо завязывать и уходить легендой, то Рой в какой-то момент стал соглашаться на все подряд. Вот три факта о том, как низко упал Джонс:

Если вбить в русский гугл имя Джонса, то вариант «Рой Джонс песни» будет выше, чем «Рой Джонс бои». Экс-боксер действительно читает рэпчик (далеко не самый техничный) и дает концерты. Например, в августе прошлого года он выступал в Челябинске на разогреве боя Ковалев – Ярд. У Роя даже есть частично русскоязычный фит под названием «Будь первым» – мягко говоря, музыка на любителя;

В 2013-м Джонс дрался в Крылатском и победил ноунейма Зина Эддина Бенмахлуфа. Авторитетный журналист Александр Беленький написал об этом ивенте такие слова: «В бою мы увидели даже не тень Роя Джонса, а воспоминание о тени. За весь поединок можно было насчитать несколько секунд, когда он был подобием себя прежнего». При этом Рой завершил карьеру только в 2018-м – легко понять, насколько сильно он затянул с уходом;

Рой Джонс получил российское гражданство в 2015-м и сразу рассыпался в обещаниях. Рой планировал открыть сеть боксерских школ, жить на два города (Москва и Крым) и даже перевезти в Россию семью. В реальности паспорт понадобился только для ухода от американских налогов.

Финансово безграмотный Джонс накопил три миллиона долгов и чуть не стал банкротом – пришлось срочно валить в Россию на заработки. Разумеется, Рой наплевал почти на все обещания: он любит новую страну только на словах, а про сеть школ уже не вспоминает. Зато дает платные мастер-классы и вообще активно монетизирует былую славу.

Рой Джонс выступает перед чемпионатом мира AIBA в Екатеринбурге, 2019 года Фото: Getty Images

Зачем Тайсону дуэль с Джонсом?

Майк понимает: в 54 года можно выгодно продать ровно один бой. Тайсону предлагали драки со звездами UFC (Джон Джонс даже обещал сильно не бить) и полноценное участие в рестлинг-шоу, но это слишком далеко от спорта.

Еще была идея свести Майка с Тайсоном Фьюри, но нынешний чемпион лишь посмеялся над суммой в чеке. Кроме того, Железному Майку подкидывали мешков, чтобы легендарный боксер смотрелся на их фоне предельно круто. Тоже мимо: Тайсону был нужен действительно большой бой, а не театральное представление.

В этом плане Джонс подходит просто идеально. Рой почти ровесник Майка и тоже заслуженный мастер, хоть и не такая икона. К тому же у боя с Тайсоном будет грандиозное наследие: наконец-то свершится то, чего не дождались в 2003-м. Формат тоже отличный – всего 8, а не 12 раундов. С одной стороны, никто не устанет, с другой – зрители получат бой адекватной длины.

Конечно, ждать классного бокса бесполезно. Зато ностальгия точно будет на уровне. Как и бонусы для легенд, бездарно спустивших все, что заработали в прошлом веке.

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