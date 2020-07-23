TMZ: Тайсон и Джонс подерутся 12 сентября в Калифорнии

Камбэк легенды случится совсем скоро.

Стали известны место и время боксерского поединка между Майком Тайсоном и обладателем российского паспорта Роем Джонсом-младшим.

Железный Майк анонсировал возвращение на ринг еще в апреле, но с деталями определился только на днях. Как сообщает TMZ, бой Тайсона с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Джонсом состоится 12 сентября в Калифорнии. Ивент уже согласован спортивной комиссией штата и пройдет в формате выставочного боксерского поединка из восьми раундов.

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Последний бой 54-летнего Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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