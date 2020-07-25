Миранда Адкинс
Фото: Twitter
Лучше не попадаться этой девушке под горячую руку.
Американская боксерша Сеньеса Эстрада, представляющая компанию братьев Кличко, продемонстрировала впечатляющий нокаут в очередном бою промоушна DAZN.
28-летняя девушка вышла на ринг против Миранды Адкинс и нокаутировала ее всего за семь секунд. Эстрада размашистыми шагами подошла к сопернице, нанесла несколько хлестких ударов по лицу, и Адкинс упала на канвас. Ее рот был полон крови.
Бокс
TMZ: Тайсон и Джонс подерутся 12 сентября в Калифорнии
ВЧЕРА В 20:52
- Промоутерская компания братьев Кличко К2 подписала Эстраду в 2016 году.
- Боксерша одержала 19 побед и не потерпела ни одного поражения.
- Это самый быстрый нокаут в истории женского бокса.
Непобедимого боксера выключили в первом раунде – его палач вызвал на бой Ломаченко
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Бокс
Почему Майк Тайсон подерется именно с Роем Джонсом? У этого боя шикарная история
ВЧЕРА В 13:02
Бокс
Джонс – о поединке с Тайсоном: «Из всех желающих он выбрал меня. Как я могу сказать нет?»
22/07/2020 В 13:01
По теме