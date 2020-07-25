Лучше не попадаться этой девушке под горячую руку.

Американская боксерша Сеньеса Эстрада, представляющая компанию братьев Кличко, продемонстрировала впечатляющий нокаут в очередном бою промоушна DAZN.

28-летняя девушка вышла на ринг против Миранды Адкинс и нокаутировала ее всего за семь секунд. Эстрада размашистыми шагами подошла к сопернице, нанесла несколько хлестких ударов по лицу, и Адкинс упала на канвас. Ее рот был полон крови.

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Промоутерская компания братьев Кличко К2 подписала Эстраду в 2016 году.

Боксерша одержала 19 побед и не потерпела ни одного поражения.

Это самый быстрый нокаут в истории женского бокса.

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