Бокс

Боксерша из компании Кличко уложила соперницу за 7 секунд – та захлебывалась кровью

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Миранда Адкинс

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 36 минут

Лучше не попадаться этой девушке под горячую руку.

Американская боксерша Сеньеса Эстрада, представляющая компанию братьев Кличко, продемонстрировала впечатляющий нокаут в очередном бою промоушна DAZN.

28-летняя девушка вышла на ринг против Миранды Адкинс и нокаутировала ее всего за семь секунд. Эстрада размашистыми шагами подошла к сопернице, нанесла несколько хлестких ударов по лицу, и Адкинс упала на канвас. Ее рот был полон крови.

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  • Промоутерская компания братьев Кличко К2 подписала Эстраду в 2016 году.
  • Боксерша одержала 19 побед и не потерпела ни одного поражения.
  • Это самый быстрый нокаут в истории женского бокса.

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