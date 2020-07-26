Австралийская боксерша продала фанату грязные носки за 45 тысяч рублей

Эбани Бриджес явно удивилась такому вниманию.

Боксерша из Австралии Эбани Бриджес рассказала, что продала фанату свои грязные носки.

«Я профессионально занимаюсь боксом, и фанат из Британии только что заплатил мне 500 фунтов (больше 45 тысяч рублей – Eurosport.ru) за грязные носки, которые остались у меня после тренировки. Фанаты бокса из Великобритании – лучшие.

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Кому нужен OnlyFans, когда есть грязные носки?» – написала Эбани в твиттере.

OnlyFans – сервис, где пользователи за деньги делятся с другими юзерами интимными снимками.

Бриджес провела четыре поединка на профессиональном ринге и одержала четыре победы.

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