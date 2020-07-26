Австралийская боксерша продала фанату грязные носки за 45 тысяч рублей

Эбани Бриджес
Фото: Instagram
Эбани Бриджес явно удивилась такому вниманию.
Боксерша из Австралии Эбани Бриджес рассказала, что продала фанату свои грязные носки.
«Я профессионально занимаюсь боксом, и фанат из Британии только что заплатил мне 500 фунтов (больше 45 тысяч рублей – Eurosport.ru) за грязные носки, которые остались у меня после тренировки. Фанаты бокса из Великобритании – лучшие.
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Кому нужен OnlyFans, когда есть грязные носки?» – написала Эбани в твиттере.
- OnlyFans – сервис, где пользователи за деньги делятся с другими юзерами интимными снимками.
- Бриджес провела четыре поединка на профессиональном ринге и одержала четыре победы.
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