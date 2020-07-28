Мужчина из Барнаула умер после драки с боксером и чемпионкой мира по кикбоксингу

Агрессору вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти.

В ночь с 27-го на 28-е июля в Барнауле произошла уличная драка, в результате потасовки скончался мужчина.

Как сообщает телеграм-канал Mash, жертвой стал 40-летний Павел Рохлов – он подрался с боксером Михаилом Старцевым и чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной.

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Некоторые свидетели утверждают, что Старцев и Ворогушина приставали к инвалиду с тростью, за которого заступился Рохлов. В итоге погибший применил к кикбоксерше силу, после чего получил мощный удар в лицо от Старцева. Мужчина сильно ударился головой об асфальт, ситуация закончилась летальным исходом.

Сейчас предполагаемые преступники оправдываются – об этом пишет все тот же Mash. «Громкая история о смерти парня, пытавшегося остановить избиение человека, разошлась по всей стране. Но бывшая спортсмена говорит, что все было не так. Мол, на подругу (речь о Ворогушиной – Eurosport.ru) напал человек, но тот вовсе не был инвалидом. А Михаил просто заступился. И совсем не избивал человека. Потом в драку влез погибший Рохлов. Он пытался защитить парня с тростью, а закончилось все роковым ударом.

Оксана оправдывает бывшего мужа тем, что все вышло случайно и убивать Павла он не хотел. Сейчас Старцева задержали, ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», – говорится в источнике.

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