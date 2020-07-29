Майк Тайсон
Фото: Getty Images
А еще Рокки Бальбоа и Ивана Драго.
Прославленный американский боксер Майк Тайсон заявил, что одолел бы ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса.
54-летний Майк отправился на шоу Джимми Фэллона и ответил на провокационные вопросы ведущего. «Рокки? Майк говорит, что будет доминировать. Иван Драго? Тайсон говорит, что и эту задницу он бы надрал, потому что Драго слишком громоздкий и чертовски медленный. Что касается Макгрегора, то и это не проблема. Пока они бьются по правилам бокса», – описывает выпуск TMZ.
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TMZ: Тайсон и Джонс подерутся 12 сентября в Калифорнии
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- Тайсон объявил о возвращении на ринг – первый выставочный бой он проведет 12 сентября против Роя Джонса-младшего.
- Последний бой Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.
- Макгрегор дрался по правилам бокса с Флойдом Мэйуэзером и проиграл.
Почему Майк Тайсон подерется именно с Роем Джонсом? У этого боя шикарная история
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