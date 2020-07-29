Рой Джонс-младший
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Боксер с российским паспортом хочет еще немного кэша.
Боксер Рой Джонс-младший заявил о желании драться с бразильской легендой UFC Андерсоном Силвой.
«Он всегда хотел подраться со мной. Просто ему не давали возможность это сделать. Мы оба дали слово, что если бы у нас была такая возможность – мы бы это сделали. Я дал ему слово, что если появится возможность – мы подеремся, и после этого боя [с Тайсоном] он мог бы получить поединок», – рассказал Джонс MMAFighting.
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- Конор Макгрегор назвал Силву величайшим бойцом в истории UFC.
- 45-летний бразилец провел последний бой в мае 2019 года.
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