Бокс

После боя с Тайсоном Джонс вызовет на ринг легенду UFC Силву

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Рой Джонс-младший

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Боксер с российским паспортом хочет еще немного кэша.

Боксер Рой Джонс-младший заявил о желании драться с бразильской легендой UFC Андерсоном Силвой.

«Он всегда хотел подраться со мной. Просто ему не давали возможность это сделать. Мы оба дали слово, что если бы у нас была такая возможность – мы бы это сделали. Я дал ему слово, что если появится возможность – мы подеремся, и после этого боя [с Тайсоном] он мог бы получить поединок», – рассказал Джонс MMAFighting.

Бокс

Тайсон уверен, что победит Макгрегора – но только по правилам бокса

8 ЧАСОВ НАЗАД
  • Конор Макгрегор назвал Силву величайшим бойцом в истории UFC.
  • 45-летний бразилец провел последний бой в мае 2019 года.

Почему Майк Тайсон подерется именно с Роем Джонсом? У этого боя шикарная история

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Бокс

Боксерша из компании Кличко уложила соперницу за 7 секунд – та захлебывалась кровью

25/07/2020 В 13:14
Бокс

Тайсон уверен, что победит Макгрегора – но только по правилам бокса

8 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Бокс
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир