Боксер с российским паспортом хочет еще немного кэша.

Боксер Рой Джонс-младший заявил о желании драться с бразильской легендой UFC Андерсоном Силвой.

«Он всегда хотел подраться со мной. Просто ему не давали возможность это сделать. Мы оба дали слово, что если бы у нас была такая возможность – мы бы это сделали. Я дал ему слово, что если появится возможность – мы подеремся, и после этого боя [с Тайсоном] он мог бы получить поединок», – рассказал Джонс MMAFighting.

Бокс Тайсон уверен, что победит Макгрегора – но только по правилам бокса 8 ЧАСОВ НАЗАД

Конор Макгрегор назвал Силву величайшим бойцом в истории UFC.

45-летний бразилец провел последний бой в мае 2019 года.

Почему Майк Тайсон подерется именно с Роем Джонсом? У этого боя шикарная история

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Бокс Боксерша из компании Кличко уложила соперницу за 7 секунд – та захлебывалась кровью 25/07/2020 В 13:14