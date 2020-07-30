Обладатель российского паспорта считает, что его поколение тяжеловесов было круче нынешнего.

Боксер Рой Джонс-младший считает, что в лучшие годы они с Майком Тайсоном были бы сильнее нынешних королей тяжелого веса – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Смогли бы мы с Майком победить современное поколение тяжеловесных чемпионов? Не сейчас. Нам было бы трудно продержаться 12 раундов с кем-то из этих парней. Это техничные бойцы, а не плохие боксеры. Они не такие опытные, как мы, но они на пике, а мы нет.

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В нашей лучшей форме? Мы бы, наверное, победили. Никогда нельзя сказать наверняка, но я думаю, что мы, вероятно, победили бы. В то время уровень мастерства был глубже, чем сейчас. В наше время мы бы победили большинство этих парней», – рассказал Джонс Sky Sports.

12 сентября в Калифорнии Тайсон и Джонс вернутся на ринг и проведут выставочный поединок.

Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Последний бой 54-летнего Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

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