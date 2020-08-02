Первоначальный соперник снялся из-за COVID-19.

В ночь на 2 августа в Коннектикуте прошел бой за звание чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе.

Изначально в нем должны были встретиться два непобедимых американца – Анджело Лео и Стивен Фултон. Но последний за три дня до поединка сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому на замену экстренно вышел другой представитель США Тремэйн Уильямс.

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Новичок активно начал бой и нанес несколько ударов по сопернику, но Лео хорошо попадал по корпусу и перехватил инициативу. Анджело внимательно держал дистанцию и не подпускал к себе Уильямса. Во второй половине поединка Лео показал отличную выносливость, держал темп и неплохо работал корпусом. 26-летний боксер из Альбукерке уверенно доводил удары до цели и доставил Тремэйну кучу проблем в финале боя, но так и не опрокинул его в нокаут.

Судьи единогласно вынесли решение в пользу Анджело – 117-111, 118-110 и 118-110, Лео победил в 20-м поединке подряд и взял вакантный пояс по версии WBO.

Это первый чемпионский титул уроженца Нью-Мексико на профессиональном ринге.

Тремэйн Уильямс до этого боя также не потерпел ни одного поражения. Для 27-летнего спортсмена это 21-й боксерский поединок, из них он выиграл 19 (шесть нокаутом), и еще один – с Рэймондом Чаконом в 2013 году – не состоялся.

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