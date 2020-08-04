Кевин Макбрайд хочет заработать денег на учебу детям.

Бывший ирландский боксер-тяжеловес Кевин Макбрайд вызвал на бой Майка Тайсона, которому 15 лет нанес поражение. После него Железный Майк завершил карьеру.

«Давайте сделаем это. Определенно я бы с радостью встретился с ним снова. В этом мире ничего нельзя исключать. Это будет круто. Уверен, Майк хотел бы реабилитироваться за то поражение. Я с удовольствием разделю с ним ринг еще раз. Гонорар за бой поможет мне оплатить учебу своим детям», – цитирует 47-летнего Макбрайда TMZ.

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11 июня 2005 года Тайсон неожиданно отказался от продолжения боя с Макбрайдом после шестого раунда.

Ирландцу присудили победу техническим нокаутом.

Майк завершил карьеру в 39 лет.

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