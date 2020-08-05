Бокс

Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном

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Рой Джонс-младший

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
33 минут назад

Повторения случая с Холифилдом боятся даже в выставочном поединке.

Жолт Барна, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира Роя Джонса-младшего, планирует застраховать уши своего клиента перед боем с Майком Тайсоном.

«Менеджер Роя Джонса-младшего Жолт Барна объявляет тендер для страховых компаний, чтобы застраховать уши Роя Джонса-младшего в бою с Майком Тайсоном. Он ищет партнера, который готов сделать это! Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус.

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Напомним, после того, как Тайсон травмировал соперника, его дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. Барна не хочет повторения такой истории и предлагает поучаствовать в тендере! – говорится в официальной публикации Roy Jones Jr Boxing Russia.

  • 12 сентября в Калифорнии Тайсон и Джонс вернутся на ринг и проведут выставочный поединок.
  • Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Статистика американца, имеющего российское гражданство – 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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