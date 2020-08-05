Тайсон показал сумасшедшую физуху перед боем с Джонсом – ноги Майка напоминают два столба

Тайсон объявил о возвращении на ринг – первый выставочный бой он проведет 12 сентября против Роя Джонса-младшего.

Последний бой Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.