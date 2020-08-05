Бокс

Тайсон показал сумасшедшую физуху перед боем с Джонсом – ноги Майка напоминают два столба

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Майк Тайсон

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 минут назад

Боксер основательно подошел к выходу с пенсии.

Американский боксер Майк Тайсон продемонстрировал впечатляющие физические кондиции перед поединком с Роем Джонсом-младшим.

Тренер боксера Рафаэль Кордейро выложил фотографию, на которой видны ноги Майка – объемы его бедер просто поражают, учитывая, что Тайсону уже 54 года.

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  • Тайсон объявил о возвращении на ринг – первый выставочный бой он проведет 12 сентября против Роя Джонса-младшего.
  • Последний бой Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

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