Тайсон показал сумасшедшую физуху перед боем с Джонсом – ноги Майка напоминают два столба

Майк Тайсон
Фото: Instagram
Боксер основательно подошел к выходу с пенсии.
Американский боксер Майк Тайсон продемонстрировал впечатляющие физические кондиции перед поединком с Роем Джонсом-младшим.
Тренер боксера Рафаэль Кордейро выложил фотографию, на которой видны ноги Майка – объемы его бедер просто поражают, учитывая, что Тайсону уже 54 года.
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- Тайсон объявил о возвращении на ринг – первый выставочный бой он проведет 12 сентября против Роя Джонса-младшего.
- Последний бой Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.
Почему Майк Тайсон подерется именно с Роем Джонсом? У этого боя шикарная история
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