Майк решил проверить себя перед боем с Роем Джонсом.

Легендарный боксер Майк Тайсон поучаствовал в программе «Неделя акул» на канале Discovery и погрузился к хищникам на глубину.

The Times рассказывает, что 54-летний Майк противостоял акулам в течение трех раундов, которые назвали «Тайсон против Челюстей». Сперва он нырнул в клетку с акулами, затем погрузился в открытый океан и осторожно отталкивал акул, если они подплывали слишком близко.

Бокс Тайсон показал сумасшедшую физуху перед боем с Джонсом – ноги Майка напоминают два столба 05/08/2020 В 21:08

Перед заключительным этапом Тайсона вырвало, но он все же нырнул на глубину примерно 15 метров. Ему пришлось схватить акулу за нос, чтобы обезвредить ее.

Железный Майк признался, что до смерти испугался. «Я выбрал этого соперника, чтобы преодолеть страхи, с которыми я все еще сталкиваюсь. Приравниваю это к преодолению страха вернуться на ринг в 54 года. Теперь я узнал, что все еще могу преодолеть все, что может помешать мне выполнить миссию всей моей жизни – раскрыть наивысший потенциал и приблизиться к богу», – рассказал он.

Тайсон объявил о возвращении на ринг – первый выставочный бой он проведет 12 сентября против Роя Джонса-младшего. Недавно медиа сообщили о переносе поединка на ноябрь.

Последний бой Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Тайсон показал сумасшедшую физуху перед боем с Джонсом – ноги Майка напоминают два столба

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Бокс Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном 05/08/2020 В 09:48