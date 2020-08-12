Он нашел плюсы и для обеих сторон, и для организаторов.

Менеджер боксера Роя Джонса Жолт Барна подтвердил перенос боя с Майком Тайсоном на 28 ноября.

«Я думаю, что перенос боя на 28 ноября – это очень неплохая идея. Во-первых, 28 ноября – это выходные, которые выпадают на день благодарения, и это лучшее время для продаж PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются получить максимальную прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран», – цитирует менеджера ТАСС.

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Изначально выставочный поединок был запланирован на 12 сентября в Калифорнии.

Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Статистика американца, имеющего российское гражданство – 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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