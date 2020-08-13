И записал свою гневную речь.

Американский боксер Майк Тайсон показал, насколько он не любит милые заигрывания с соперником перед новым боем.

Долгожданное возвращение Майка на ринг состоится 28 ноября – Тайсон подерется с Роем Джонсом. Освещением боя занимается видеоплатформа Triller, она заплатила около 50 млн долларов за право эксклюзивно транслировать поединок. Triller планирует выпустить о бое и обо всех окружающих его событиях 10-серийный документальный фильм.

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Во время съемок одного из рекламных роликов сценаристы Triller предложили Тайсону спросить у Джонса, какой фильм или песня «поднимают ему настроение». Железный Майк в ответ взорвался гневной тирадой:

Я не хочу этого делать. Это вообще не про меня. Я бы не сказал такую херню. Я не собираюсь спрашивать его о фильмах или музыке, которые ему нравятся. Вы хотите продать бой? Мы продадим его, только не всякими гребаными стишками. Это просто смешно, и эти парни собираются убить друг друга? «Эй, а какая песня возбуждает тебя, детка?» – и это я? Вот так вы меня воспринимаете? Считаете меня сучкой?

Изначально бой Тайсона и Джонса планировали провести в сентябре, но передвинули на ноябрь – поближе ко Дню благодарения, чтобы продать побольше pay-per-view.

Последний бой Тайсона состоялся 11 июня 2005 года. Всего на профессиональном ринге Железный Майк провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

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