Неужели боксеры все же согласятся на очный поединок?

Российский боксер Александр Поветкин в следующем бою может сойтись с украинским соперником Александром Усиком.

По информации ringpolska.pl, Всемирный боксерский совет готов дать разрешение на этот поединок, несмотря на то, что проигравший Поветкину британец Диллиан Уайт настаивает на реванше.

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Усик занимает второе место в рейтинге WBC, уступая только Деонтею Уайлдеру.

Ранее Поветкин и Усик предпочитали не встречаться на ринге из-за напряженных отношений между странами – боксеры считали, что поединку будет придана дополнительная политическая подоплека.

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