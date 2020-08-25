Бокс

Промоутер Усика: «Даже гипотетически не рассматривали возможность поединка с Поветкиным»

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Александр Поветкин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 25 минут

А было бы красиво.

Александр Красюк, промоутер тяжеловеса Александра Усика, не считает реальным возможность боя его клиента с русским боксером Александром Поветкиным.

«Усик – официальный претендент на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе. Чемпионом здесь является Энтони Джошуа. На октябрь у Усика запланирован бой с Дереком Чисорой. В случае победы, Александр выйдет против Джошуа. Конечно, если британец, в свою очередь, отстоит титулы в битве с Кубратом Пулевым.

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Поздравляем Поветкина с фееричной победой, рассчитывали на то, что именно он выйдет победителем, но даже гипотетически не рассматривали возможность поединка двух Александров, и даже речь об этом не заходила», – цитирует Красюка Sportbox.

  • Поветкин стал временным чемпионом WBC в тяжелом дивизионе после победы над Диллианом Уайтом техническим нокаутом.
  • Их реванш, скорее всего, состоится до конца года.

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