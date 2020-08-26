Джефф Хорн просто не вышел на девятый раунд.

Австралийский боксер Тимофей (Тим) Цзю, сын легендарного Кости Цзю, победил соотечественника Джеффа Хорна. Он защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и глобальный пояс WBO в весовой категории до 69,9 кг. Бой прошел в городе Таунсвилл в австралийском штате Квинсленд.

После восьмого раунда секунданты Джеффа выбросили полотенце и не пустили бойца обратно в ринг. Таким образом Цзю присудили победу техническим нокаутом. «Меня зовут Тим, а не сын!» – заявил Тимофей после боя.

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25-летний Тим Цзю одержал 16 побед в 16 поединках на профессиональном ринге.

На счету 32-летнего Хорна 20 побед, три поражения и одна ничья.

Хорн приобрел широкую известность после победы над Мэнни Пакьяо в 2017 году.

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