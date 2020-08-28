«Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих никогда не проводился в России. Федерация бокса России имеет лучший успешный опыт проведения подобных соревнований. В прошлом году чемпионаты мира среди мужчин в Екатеринбурге и среди женщин в Улан-Удэ прошли на высочайшем уровне, мои коллеги по исполкому из Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) до сих пор благодарят за эти турниры и говорят, что мы показали всему миру, как должны быть организованы чемпионаты мира.