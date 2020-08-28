28 августа Международный совет военного спорта (CISM) одобрил заявку Министерства Обороны РФ и Федерации бокса России на право проведения чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. Соревнования пройдут с 20-го по 27-е сентября 2021 года в Москве.

«Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих никогда не проводился в России. Федерация бокса России имеет лучший успешный опыт проведения подобных соревнований. В прошлом году чемпионаты мира среди мужчин в Екатеринбурге и среди женщин в Улан-Удэ прошли на высочайшем уровне, мои коллеги по исполкому из Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) до сих пор благодарят за эти турниры и говорят, что мы показали всему миру, как должны быть организованы чемпионаты мира.

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Именно поэтому наша заявка была одобрена руководством международного военного совета», – заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Его слова приводит телеграм-канал «Минпанч».

  • Ожидается, что в турнире примут участие более 135 стран.

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