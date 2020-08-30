Поединок проходил в полусреднем весе до 63,5 кг и казался равным – особенно в течение последних четырех раундов. Однако рефери присудили победу действующему чемпиону раздельным решением, только один судья заявил о ничьей. Итоговый результат – 114-114, 115-113 и 116-112.