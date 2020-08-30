Украинский боксер Виктор Постол уступил американскому сопернику Хосе Карлосу Родригесу претендентский бой за титулы WBC и WBO.

Поединок проходил в полусреднем весе до 63,5 кг и казался равным – особенно в течение последних четырех раундов. Однако рефери присудили победу действующему чемпиону раздельным решением, только один судья заявил о ничьей. Итоговый результат – 114-114, 115-113 и 116-112.

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Россия впервые в истории примет ЧМ по боксу среди военнослужащих
ВЧЕРА В 21:55
  • Обновленная статистика Постола – 31 победа и три поражения.
  • Родригес до сих пор не побежден, победа над Постолом стала для него 26-й.

Россия впервые в истории примет ЧМ по боксу среди военнослужащих

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