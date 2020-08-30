«3 сентября в городе Грозный на арене спорт-холла «Колизей» пройдет международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. На арене состоятся самые зрелищные и яркие бои с участием самых сильных боксеров нашей страны.

Также на спортивных соревнованиях примут участие мои дорогие племянники из спортивного клуба «Ахмат»: Ахмад, Эли, Адам и Абубакар Кадыровы! Они выступят в показательных боях по правилам любительского бокса. Я искренне хочу пожелать моим дорогим племянникам и участникам турнира успехов и удачи!», – написал президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.