Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова 3 сентября выступят на турнире по боксу в Грозном.

«3 сентября в городе Грозный на арене спорт-холла «Колизей» пройдет международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. На арене состоятся самые зрелищные и яркие бои с участием самых сильных боксеров нашей страны.

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Также на спортивных соревнованиях примут участие мои дорогие племянники из спортивного клуба «Ахмат»: Ахмад, Эли, Адам и Абубакар Кадыровы! Они выступят в показательных боях по правилам любительского бокса. Я искренне хочу пожелать моим дорогим племянникам и участникам турнира успехов и удачи!», – написал президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.

  • Сыновья Кадырова участвовали в показательных боях на турнире в Грозном 2016 года и на чемпионате России 2017 года, который также проходил в столице Чечни.
  • В феврале 2020 года Кадыровы участвовали в одном из московских турниров.

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