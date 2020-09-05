Американский боксер Майк Тайсон рассказал, что побудило его сбросить 38 килограммов и вернуться в спортивную форму перед боем с Джоном Джонсом.

«Если кто-то со мной, и я узнаю, что он подумал, что я толстый ублюдок, но не сказал мне – я больше не буду его другом. Вы говорите, что осуждение тела причиняет боль некоторым людям, но оно помогает мне. Я никогда не считал это фэтшеймингом», – цитирует легенду The Sun.

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  • Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
  • Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение для участия в благотворительных боях.
  • Его первый выставочный бой запланирован на 12 сентября против Роя Джонса-младшего.

Рой Джонс заявил, что его бой с Тайсоном может быть отменен. Проблема – в деньгах

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