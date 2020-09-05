«Если кто-то со мной, и я узнаю, что он подумал, что я толстый ублюдок, но не сказал мне – я больше не буду его другом. Вы говорите, что осуждение тела причиняет боль некоторым людям, но оно помогает мне. Я никогда не считал это фэтшеймингом», – цитирует легенду The Sun.