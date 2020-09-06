Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об успехах сыновей в выставочных боях турнира по боксу, который состоялся в Грозном 3 сентября.

«Дорогие друзья! Настоящим украшением боксерского турнира стали показательные бои, в которых выступили юные воспитанники РСК «Ахмат». Основной кард бойцовского шоу «Время легенд 5» открыли пять поединков с участием представителей подрастающего поколения.

Победы в актив на боксерском ринге записали внуки нашего первого президента Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Ахмад Кадыров, Эли Кадыров и Адам Кадыров. Мальчики в уверенном стиле сломили сопротивление сверстников – Беслана Маремкулова, Надара Кумыкова и Эмира Алажева соответственно. Поединки завершились досрочно в пользу чеченских боксеров. Триумфатором соревнований стал Абубакар Кадыров, который взял верх над Маратом Шардановым», – написал Кадыров в инстаграме и приложил видео.