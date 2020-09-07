Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о стычке с Василием Ломаченко.

«Я всегда говорил, что уважаю Василия, но сегодня он проявил себя как несдержанный боксер. Его поведение больше похоже на дворовое – даже самый гоп-стоп знает, что в церкви разборки неуместны. Придя с семьей в церковь, я встретил там Ломаченко с его командой. Я с ним поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами «ты че *** [блин] попутался», оттолкнул меня и попросил остаться тут и ждать его на разборки, мол ему есть, что мне предъявить.

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Вася, ты просто Вася! В церкви при других верующих ты машешь руками и не контролируешь свои эмоции. Если ты не умеешь реагировать на критику в социальных сетях, удались и выдохни. Видимо, тебе не под силу это. Похоже на то, что на Украине любой, кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера», – написал Редкач в инстаграме.

Возможно, реакция Ломаченко связана с дерзким вызовом от Редкача в мае – к посту в инстаграме боксер прикрепил отфотошопленную картинку, на которой были изображены президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев с портретом Василия на заднем фоне.

Ранее Ломаченко и его коллега Александр Усик снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.

После этого Ломаченко и Усика раскритиковали на Украине. Спортсмены были внесены в базу «Миротворца».

Ломаченко признан лучшим боксером 2019 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO). Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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