Боксер Даниэль Гонсалес был застрелен на семейном пикнике.
В 2016 году Флойд Мэйуэзер подписал 18-летнего Гонсалеса в свой промоушн. «Бывают случаи, когда вы знаете, что только что нашли золото, и это один из них!» – написал тогда боксер в инстаграме. На тот момент у парня была статистика 96-13 на любительском ринге. Как сообщает The Sun, Гонсалес отдыхал на пикнике с семьей, когда неизвестные открыли по нему огонь.
«Мы с грустью сообщаем о трагической смерти талантливого боксера Дэнни Гонсалеса. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье в это тяжелое время. Пусть Дэнни упокоится в вечном мире», – написал в твиттере президент WBC Маурисио Сулейман.
- Мотивы преступления остаются неизвестными.
- В последний раз Гонсалес выходил на профессиональный ринг в 2017 году.