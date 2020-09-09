В 2016 году Флойд Мэйуэзер подписал 18-летнего Гонсалеса в свой промоушн. «Бывают случаи, когда вы знаете, что только что нашли золото, и это один из них!» – написал тогда боксер в инстаграме. На тот момент у парня была статистика 96-13 на любительском ринге. Как сообщает The Sun, Гонсалес отдыхал на пикнике с семьей, когда неизвестные открыли по нему огонь.