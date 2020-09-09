Мексиканский боксер Сауль Альварес хочет отсудить у промоутера Оскара де ла Хойи и стримингового сервиса DAZN не менее 280 млн долларов за нарушение контрактных обязательств.

В 2018 году Альварес подписал контракт на 365 млн долларов на 11 боев в DAZN. Как сообщает BBC, в своем иске Альварес требует суда и заявляет, что DAZN и компания Де ла Хойи Golden Boy Promotions «нарушили обещания, данные друг другу, Альваресу и фанатам бокса». По контракту компания DAZN обязалась платить Golden Boy Promotions по 40 млн долларов за каждый бой, 35 млн из которых отправлялись бы бойцу. Три из 11 поединков состоялись, но по четвертому не было достигнуто соглашения – 30-летний Альварес утверждает, что в DAZN отказались выплачивать Golden Boy Promotions 40 млн за следующий бой.

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DAZN оправдывается тем, что Альварес не подрался с Геннадием Головкиным в 2019 году – Канело отвечает, что по условиям сделки стриминговая компания никак не могла влиять на выбор его оппонентов.

«Я лучший боксер в мире вне весовых категорий. Я не боюсь соперников на ринге и не позволю ошибкам бродкастеров или промоутеров удерживать меня вне ринга. Я подал иск, чтобы вернуться в бокс и устроить своим поклонникам шоу, которого они заслуживают», – цитирует спортсмена Sky Sports.

В последнем поединке в ноябре 2019 года Альварес победил Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Альварес – первый боксер, который становился чемпионом в четырех категориях. Помимо полутяжелого веса Сауль брал пояса в первом среднем, среднем и втором среднем весах.

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