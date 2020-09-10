Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили узнал приговор по делу о хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

Суд признал Кушиташвили виновным по статьям о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта и применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Как сообщает РИА «Новости», спортсмен отделался условным сроком – суд назначил ему три года условного заключения и заменил домашний арест на подписку о невыезде.

Бокс
В анализах ударившего росгвардейца боксера Кушиташвили нашли кокаин
14/02/2020 В 10:54

Кушиташвили и еще одного боксера Овика Оганнисяна задержали в Москве 2 февраля – у Георгия нашли пакетик с кокаином, а в ходе разборок Георгий сломал силовику нос. Позже он заявил, что не употребляет наркотиков и готов к любым проверкам – в ходе одной из них в его крови был найден кокаин.

  • Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.
  • Изначально суд определил меру пресечения для Кушиташвили в виде содержания в СИЗО, затем его перевели на домашний арест.

Тайсон рассказал, как сбросил почти 40 кг перед боем с Джонсом

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Бокс
Адвокат боксера Кушиташвили: «Росгвардеец поскользнулся и ударился носом о перила лестницы»
03/02/2020 В 21:15
Бокс
Канело подал в суд на промоутера и DAZN – он хочет 280 млн
ВЧЕРА В 17:04