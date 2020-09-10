Суд признал Кушиташвили виновным по статьям о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта и применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Как сообщает РИА «Новости» , спортсмен отделался условным сроком – суд назначил ему три года условного заключения и заменил домашний арест на подписку о невыезде.

Кушиташвили и еще одного боксера Овика Оганнисяна задержали в Москве 2 февраля – у Георгия нашли пакетик с кокаином, а в ходе разборок Георгий сломал силовику нос. Позже он заявил, что не употребляет наркотиков и готов к любым проверкам – в ходе одной из них в его крови был найден кокаин.