На вечера бокса в Химках 40-летний Харитонов бился против 47-летнего американца Дэнни Уильямс, который в 2004 году нокаутировал Майка Тайсон. Отсутствие чистого боксерского опыта не помешало Сергею – в первом раунде он отправил соперника в нокдаун, а во втором рефери остановил поединок, опасаясь за состояние Уильямса.