Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов успешно дебюировал в профессиональном боксе.

На вечера бокса в Химках 40-летний Харитонов бился против 47-летнего американца Дэнни Уильямс, который в 2004 году нокаутировал Майка Тайсон. Отсутствие чистого боксерского опыта не помешало Сергею – в первом раунде он отправил соперника в нокдаун, а во втором рефери остановил поединок, опасаясь за состояние Уильямса.

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  • Статистика Харитонова в MMA – 30 побед, семь поряжений и два несостоявшихся боя.
  • Уильямс провел 83 боя на ринге. Он 54 раза выиграл и 29 раз проиграл, один его бой был признан несостоявшимся.

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