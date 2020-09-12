После боя Садику стало плохо. ТАСС сообщает, что он не ориентировался в пространстве, врачи прибегли к помощи кислородной маски.

«Садик госпитализирован в институт Склифосовского. Сейчас решаем вопросы, сколько времени он проведет в клинике. Главное, что здоровью ничего не угрожает. Но есть типичные повреждения, которые спортсмены получают после такого нокаута. Какие прогнозы? Ну пока мы рекомендуем Садику неделю остаться здесь», – заявил промоутер Владимир Хрюнов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир РЕН ТВ.