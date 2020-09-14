Промоутерская компания Top Rank Promotions, занимающаяся организацией проведения профессиональных боксерских поединков, опубликовала в инстаграме официальный постер к бою Василий Ломаченко – Теофимо Лопес.
Постер получился очень креативным – на бинтах у боксеров написаны имена их поверженных соперников, а также достижения украинца и американца.
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- Бой между чемпионом WBA, WBC и WBO Ломаченко и чемпионом IBF Лопесом запланирован на 17 октября.
- Рубка пройдет в Лас-Вегасе.
- В карьере 23-летнего Лопеса ни одного поражения, 32-летний Ломаченко проиграл один бой.
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