Промоутерская компания Top Rank Promotions, занимающаяся организацией проведения профессиональных боксерских поединков, опубликовала в инстаграме официальный постер к бою Василий Ломаченко – Теофимо Лопес.

Постер получился очень креативным – на бинтах у боксеров написаны имена их поверженных соперников, а также достижения украинца и американца.

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Сопернику Чудинова после нокаута потребовалась кислородная маска
ВЧЕРА В 12:43
  • Бой между чемпионом WBA, WBC и WBO Ломаченко и чемпионом IBF Лопесом запланирован на 17 октября.
  • Рубка пройдет в Лас-Вегасе.
  • В карьере 23-летнего Лопеса ни одного поражения, 32-летний Ломаченко проиграл один бой.

Сопернику Чудинова после нокаута потребовалась кислородная маска

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