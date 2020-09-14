Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший рассказал о жизни с российским гражданством.

«В этой стране я словно Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, дети подбегают к тачке и пытаются заглянуть в окна, это просто потрясающе. Я встретил Путина и спросил, могу ли я получить гражданство. Он ответил: «Конечно». Это действительно здорово. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий мужчина, стану гражданином Америки и России. Они говорили, что мы величайшие враги, но это не так.

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Зачем им так любить и уважать меня? 95% населения России знает, кто я, и я американец. Так они нас ненавидят? Конечно, нет. Но если вы послушаете пропаганду, то поверите, что они мечтают убить нас всех», – рассказал Джонс Daily Mail.

  • Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Статистика американца – 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.
  • 28 ноября в Калифорнии Джонс и Майк Тайсон вернутся на ринг и проведут выставочный поединок.

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