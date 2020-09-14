«В этой стране я словно Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, дети подбегают к тачке и пытаются заглянуть в окна, это просто потрясающе. Я встретил Путина и спросил, могу ли я получить гражданство. Он ответил: «Конечно». Это действительно здорово. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий мужчина, стану гражданином Америки и России. Они говорили, что мы величайшие враги, но это не так.