В интернете появилось видео с очередной тренировки американского боксера и легенды спорта Майка Тайсона.
На видео 54-летний спортсмен отрабатывает удары вместе со своим коучем. Один из ударов Железного Майка едва не отправил его тренера в нокаут. Ролик был опубликован на ютьюб-канале FightHype.com.
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- 28 ноября Тайсон проведет боксерский поединок против Роя Джонса-младшего.
- В последний раз Железный Майк выходил на ринг 11 июня 2005 года, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду. После этого американец завершил карьеру.
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