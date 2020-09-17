В интернете появилось видео с очередной тренировки американского боксера и легенды спорта Майка Тайсона.

На видео 54-летний спортсмен отрабатывает удары вместе со своим коучем. Один из ударов Железного Майка едва не отправил его тренера в нокаут. Ролик был опубликован на ютьюб-канале FightHype.com.