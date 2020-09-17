Всемирно известный боксер Флойд Мэйуэзер возобновит карьеру ради боя с популярным видеоблогером Логаном Полом.

Бой между 43-летним Флойдом и 25-летним контент-мейкером должен состояться до конца текущего года.

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Ранее Пол провел два боксерских поединка против другого популярного видеоблогера – KSI. Первый бой завершился вничью, во втором судьи зафиксировали победу KSI.

  • На счету Мэйуэзера 50 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед.
  • Последний на данный момент бой с участием Флойда прошел в августе 2017 года. Тогда американец победил бойца MMA Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.

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