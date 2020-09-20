Дверь раздевалки распахнулась с таким грохотом, что едва не слетела с петель. В комнату ворвался чемпион мира Мохаммед Али и свирепо посмотрел на троих советских боксеров – Петра Заева, Игоря Высоцкого и Евгения Горсткова. Легендарный американец повернулся спиной к соперникам и показал выведенную на всю спину тренировочного халата надпись на русском языке – Сильнейший.

Али ударил себя перчаткой в грудь и прорычал непонятные нашим спортсменам ругательства на английском языке. «Мы мало что поняли, но общую суть уловили – чемпион мира обещал надрать нам задницы. Правда, он потом улыбнулся – стало ясно, что Мохаммед нас так запугивает, но в шутку, по-доброму», – вспоминал Высоцкий. Для советских боксеров битва с великим Али стала не только испытанием, но и зоной повышенной ответственности – чиновники хотели, чтобы американец упал.

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Мохамед Али Фото: Getty Images

Многократный чемпион мира прилетел в СССР в июне 1978-го по приглашению советского посла в Вашингтоне Анатолия Добрынина. Компартия рассчитывала на демонстрацию и укрепление с помощью мировой иконы спорта главных мифов о жизни в самой свободной и счастливой стране на свете: миролюбия, свободы, достатка, гармонии и стабильности.

Визит боксера имел особую важность в свете приближения московской Олимпиады и не самых чистоплотных геополитических планов. Через год после посещения Мохаммедом СССР советские войска вошли в Афганистан, но пока Али и вместе с женой Вероникой Порше наслаждались вниманием и безукоризненным комфортом.

Мохаммед преследовал и собственные интересы. Принявший ислам спортсмен интересовался культурой и посещал мусульманские страны – многонациональный СССР стал очередной целью паломника. Советские чиновники организовали ему визит в Узбекистан и показали самые красивые места Ташкента, Бухары и Самарканда. Каждый шаг Али детально освещался центральным телевидением, особенно подходы спортсмена к ломившимся от изысканных кушаний дастарханам. Мохаммед не отказывался – в результате привыкший к строгому режиму атлет всего за несколько дней прибавил пять килограммов.

Приятная картинка всеобщего советского благоденствия не заставила легенду забыть о главном предназначении и высшей миссии. По возвращении в Москву Али пожелал помериться силами с лучшими советскими тяжеловесами и приступил к тренировкам. Он бегал кроссы на Красной площади, пока сотрудники Спорткомитета вызванивали и настоятельно рекомендовали прервать летний отпуск главным отечественным топам. Оперативную подготовку к бою против великого боксера начали чемпион СССР-1978 Игорь Высоцкий, будущий серебряный призер Олимпиады-1980 Петр Заев и двукратный чемпион Европы (1977, 1979) Евгений Горстков.

Американец заявил о готовности провести по два раунда против каждого соперника – Али посчитал спарринги хорошей разминкой к матчу-реваншу против Леона Спинкса, намеченному на начало осени. Билет во Дворец спорта ЦСКА было не достать – из двух тысяч зрителей на трибуны пробились только счастливые обладатели пригласительных, преимущественно из партийной верхушки. «Я отдал свой пригласительный другу, а сам направился в манеж налегке – думал, что спокойно пройду как участник. Какой там, милиционеры не пропустили! Хорошо, что мой тренер вступился и я все-таки попал в зал», – Горстков корил себя за беспечность.

Взвешивание проходило весело. Находившийся в отличном настроении Мохаммед посвятил соперникам небольшое стихотворение. «Я тогда только начал изучать английский и понял только одну фразу: «грязная обезьяна». Думаю, Али так нас устрашал, но мы к этому отнеслись безразлично», – ухмыльнулся Заев. Именно Петр и вышел первым против великого чемпиона. Боксер признался, что друзья подкалывали его перед схваткой: «Ты не бей его там сильно, а то потом Али на нас всю злость выместит».

Заметно потяжелевший после узбекского плова и долмы чемпион против Заева в основном защищался, с Горстковым показал феноменальную работу ног, а в поединке с Высоцким преимущественно атаковал. «Мне запомнилось, как он двигается, как бьет, скорость удара у него очень серьезная. Нам тогда намекнули в Спорткомитете, чтобы попытались его нокаутировать, хотя бы попробовать. Я старался, но не смог. Али хорошо чувствует дистанцию, к нему очень трудно было подойти. Я с ним боксировал уже в пятом и шестом раундах, но он выглядел свежим», – резюмировал Высоцкий.

Матч проходил без судей, протоколы не велись, но Али сам подвел итоги боев: Заеву проиграл, с Горстковым ничья, у Высоцкого выиграл. «Мне было тяжело. Я знал, что советские боксеры хороши, но не предполагал, что настолько», – признался американец в интервью Центральному телевидению. Мохаммед покинул СССР довольный увиденным и с кучей подарков. Брежнев расцеловал боксера, вручил ему именные часы и книгу «Малая земля», а руководители Узбекистана – национальную одежду, статуэтки, саблю и другие памятные вещи.

Представлявшие честь страны советские боксеры довольствовались грамотами и вымпелами. По окончании карьеры Высоцкий открыл несколько боксерских залов и снялся в сериале «Громовы», где сыграл тренера Лукича. Заев и Горстков посвятили себя педагогической деятельности – Петр умер в 2014-м, а Евгений ушел из жизни в сентябре 2020-го.

После возвращения из Союза Али нахваливал советский строй и уверял американских журналистов, что это одна из лучших стран, в которой он побывал. «Раньше я боялся русских, думал, что они хотят атаковать Америку. Теперь этого страха нет. Я буду говорить правду о Советском Союзе. Наши страны слишком прекрасны, чтобы их разрушили бомбы», – находился под впечатлением американец.

Мохаммед Али во время визита в Кабул в 2002 году Фото: Getty Images

Но уже в 1979-м мнение боксера поменялось, когда СССР ввел войска в Афганистан. Али отправился в мусульманские страны Африки с целью рассказать о том, что советские люди замечательные, но совершенно не влияют на принимаемые алчной и агрессивной властью решения.

Али агитировал за бойкот Олимпиады в Москве, а спустя много лет, в 2002-м, посетил истерзанный непрекращающейся войной Афганистан в качестве Посла мира ООН. Несмотря на стремительно прогрессирующую смертельную болезнь, великий спортсмен совершенно четко осознал: нельзя делать выводы только по красивой картинке.

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