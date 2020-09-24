Телеведущая и певица Ольга Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву создать спортивное реалити-шоу.
«Я пришла к вам с идеей – как мне кажется, гениальной. Это реалити-шоу про бокс, где люди будут боксировать. Я подготовила целый план: мы с вами берем ринг и устраиваем бои между профессиональными боксерами и блогерами.
Мне кажется, это так прикольно. Я бы и сама могла участвовать, с огромным удовольствием. Я ведь по жизни боец, вышла бы на ринг с любым. Уже готовлюсь, у меня дома висит груша с видеокамерой. Я могу быть ведущей этого шоу, могу эти бои судить и выходить с табличкой «Раунд», – сказала Бузова Кремлеву.
- В 2007 году на Первом канале уже выходило шоу «Король ринга», где звезды шоу-бизнеса дрались друг с другом по правилам профессионального бокса. Оно продержалось два сезона.
- Бузова также участвует в другом спортивном шоу Первого канала – 10-м сезоне «Ледникового периода».