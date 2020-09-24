«Я пришла к вам с идеей – как мне кажется, гениальной. Это реалити-шоу про бокс, где люди будут боксировать. Я подготовила целый план: мы с вами берем ринг и устраиваем бои между профессиональными боксерами и блогерами.

Мне кажется, это так прикольно. Я бы и сама могла участвовать, с огромным удовольствием. Я ведь по жизни боец, вышла бы на ринг с любым. Уже готовлюсь, у меня дома висит груша с видеокамерой. Я могу быть ведущей этого шоу, могу эти бои судить и выходить с табличкой «Раунд», – сказала Бузова Кремлеву.