Телеведущая и певица Ольга Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву создать спортивное реалити-шоу.

«Я пришла к вам с идеей – как мне кажется, гениальной. Это реалити-шоу про бокс, где люди будут боксировать. Я подготовила целый план: мы с вами берем ринг и устраиваем бои между профессиональными боксерами и блогерами.

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Мне кажется, это так прикольно. Я бы и сама могла участвовать, с огромным удовольствием. Я ведь по жизни боец, вышла бы на ринг с любым. Уже готовлюсь, у меня дома висит груша с видеокамерой. Я могу быть ведущей этого шоу, могу эти бои судить и выходить с табличкой «Раунд», – сказала Бузова Кремлеву.

  • В 2007 году на Первом канале уже выходило шоу «Король ринга», где звезды шоу-бизнеса дрались друг с другом по правилам профессионального бокса. Оно продержалось два сезона.
  • Бузова также участвует в другом спортивном шоу Первого канала – 10-м сезоне «Ледникового периода».

Звезды шоу-биза дрались на ринге еще в 2007-м. Для боя Тактарова и Лундгрена сняли целые «Лужники»

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