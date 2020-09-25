Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор объявил, что проведет поединок с обладателем поясов в восьми категориях Мэнни Пакьяо.

«Я очень старался в этом сезоне. Множество соперников, множество назначенных дат – все должно было идти одно за другим. Но затем случился коронавирус, и мне сказали, что придется ждать, пока разрешат зрителей на трибунах. Тогда я вышел из ситуации. Но на этом этапе ждал достаточно долго.

Бокс Бузова запустит реалити-шоу – бои боксеров с блогерами ВЧЕРА В 19:45

Да и вообще кого **** [волнует] вся эта шелуха, все это в прошлом. Дальше я встречусь с Мэнни Пакьяо на боксерском ринге где-то на Ближнем Востоке. Для меня будет истинной честью сразиться с двумя величайшими боксерами современности вне зависимости от вида единоборств», – написал Макгрегор в твиттере.

41-летний Пакьяо в июле 2019-го завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.

Макгрегор в июне 2020-го объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Ирландец ушел из спорта в третий раз.

В августе 2017-го Конор подрался на ринге с чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйуэзером и проиграл ему нокаутом в десятом раунде. Этот поединок стал вторым в истории платных телетрансляций и уступил лишь бою Мэйуэзер – Пакьяо.

Бокс Тайсон уверен, что победит Макгрегора – но только по правилам бокса 29/07/2020 В 06:29