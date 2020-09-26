Многолетнее доверенное лицо боксера Мэнни Пакьяо и президент компании MP Promotions Шон Гиббонс прокомментировал заявление экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора о готовящемся поединке с филиппинским файтером.

«Конор просто перебрал с виски с утра пораньше. Конор такой Конор.

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Да, мы обсуждали эту возможность на протяжении года, и я думаю, что это из тех событий, которые однозначно должны произойти. Пакьяо собирается драться в 2021 года, и Конор Макгрегор находится в списке потенциальных соперников.

Если поединок действительно состоится, то он станет масштабным глобальным событием с участием двух мировых суперзвезд. Но до каких-либо официальных объявлений еще далеко, Конор играет с нами и выдает желаемое за действительное.

Бой с Конором – это то, что люди пытались организовать, но для их встречи нужно выполнить кучу других условий. Есть и другие противники, которые интересны Мэнни, – это и Майки Гарсия, и другие парни. А Макгрегор ничего не сделал, чтобы говорить о таких вещах, это все просто болтовня. Но у нас взаимный интерес, обе стороны открыты для этой идеи», – объяснил Гиббонс в интервью BoxingScene.

Вечером 25 сентября Конор Макгрегор написал в твиттере, что проведет поединок с Пакьяо по правилам бокса на Ближнем Востоке.

Макгрегор в июне 2020-го в третий раз объявил о завершении карьеры в ММА. Пакьяо выходил на ринг в июле 2019-го и завоевал очередной чемпионский пояс.

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