В ночь с 26 на 27 сентября состоялись сразу два зрелищных боксерских поединка: в Германии бился латвиец Майрис Бриедис, в США – украинец Сергей Деревянченко.

36-летний тяжеловес Бриедис победил кубинца Юниера Дортикоса в финале второго сезона боксерской суперсерии (WBSS) раздельным решением судей – 118:111, 117:111, 114:114.

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34-летний Деревянченко уступил непобежденному чемпиону WBC в среднем весе Джермаллу Чарло. Поединок был зрелищным и конкурентным, но рефери единогласно отдали победу американцу – 118:110, 117:111, 116:112.

  • Статистика Бриедиса – 27 побед и одно поражение.
  • Деревянченко 13 раз победил и потерпел от Чарло третье поражение в карьере.

В 1978-м Али бился с тремя советскими боксерами. Одному он проиграл

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