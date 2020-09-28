Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой телеведущую и певицу Ольгу Бузову, которая предложила устроить реалити-шоу с поединками боксеров и блогеров.
«Вызываю тебя, Ольга Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и, как ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» – написала 26-летняя Семенова.
- Последний бой Семенова сокрушительно проиграла – на девятой секунде поединка она улетела в нокаут от Анны Красноперовой.
- Бузова пока занята в фигурном катании – она участвует в проекте «Ледниковый период».