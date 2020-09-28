Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, как в юности откупился от полицейских Bentley.
Железный Майк – на тот момент чемпион мира в супертяжелом весе – мечтал о бургере, поэтому посадил жену в тачку и погнал в Бургер Кинг. Все было прекрасно, пока супруга боксера Робин Гивенс не нашла презервативы в кармане Тайсона – она выбежала из закусочной, села в Bentley Майка и протаранила машину напротив. Когда приехала полиция, Майк сымпровизировал.
«Одна из причин случившегося в том, что я готовился к аресту. Я предложил машину полицейскому, коп принял ее. Я просто подошел к нему и сказал: «Послушайте, сэр. Просто возьмите машину. Я был немного в истерике: «Возьмите гребаную машину, хорошо?» Когда он стал отпираться, я понял, что поймал его. Он хочет эту машину! Я сказал: «Нет, вы много работаете, рискуете жизнью. Забирайте чертову тачку!» – рассказал Тайсон в подкасте Джо Рогана.
- История случилась в 1988 году.
- 28 ноября Тайсон проведет боксерский поединок против Роя Джонса-младшего.
- В последний раз Железный Майк выходил на ринг 11 июня 2005 года, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду. После этого американец завершил карьеру.