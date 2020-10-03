Ковалев признал себя виновным по делу об инциденте, случившемся в 2018 году в Калифорнии. Жертва нападения рассказала, что они встретились на вечеринке по случаю открытия боксерского зала. Знакомство продолжилось поцелуями в ее апартаментах, но дама почувствовала, что Ковалев стал слишком агрессивен, и попыталась отстраниться – тогда Сергей пнул ее собаку и начал бить девушку. Как сообщает TMZ Sports, у Джейми Фронтц был сломан нос, она получила сотрясение мозга и рассечения на лице.