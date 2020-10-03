Российский боксер Сергей Ковалев приговорен к трем годам тюремного заключения условно за нападение на модель и ее пса.

Ковалев признал себя виновным по делу об инциденте, случившемся в 2018 году в Калифорнии. Жертва нападения рассказала, что они встретились на вечеринке по случаю открытия боксерского зала. Знакомство продолжилось поцелуями в ее апартаментах, но дама почувствовала, что Ковалев стал слишком агрессивен, и попыталась отстраниться – тогда Сергей пнул ее собаку и начал бить девушку. Как сообщает TMZ Sports, у Джейми Фронтц был сломан нос, она получила сотрясение мозга и рассечения на лице.

Бокс
Жена разбила Bentley Тайсона – Майк откупился от копов тачкой
28/09/2020 В 15:12

Источник со ссылкой на судебные документы утверждает, что Ковалев заключил сделку с прокуратурой – обвинение в уголовном преступлении было снято. 37-летний Сергей признал себя виновным в преступной драке, нарушении тишины и оскорблениях – его приговорили к трем годам условно. Вот сама девушка и ее пес:

  • В последнем поединке Ковалев проиграл Саулю Альваресу.
  • Проиграв Канело, россиянин лишился титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.

В 1978-м Али бился с тремя советскими боксерами. Одному он проиграл

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Бокс
«Буду бить красиво». Российская боксерша вызвала Бузову на поединок
28/09/2020 В 14:21
Бокс
Жена разбила Bentley Тайсона – Майк откупился от копов тачкой
28/09/2020 В 15:12