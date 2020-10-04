Белорусский боксер Иван Баранчик уступил бой за титул WBC в первом полусреднем весе.
27-летний Баранчик проиграл американскому сопернику Хосе Сепеде, который нокаутировал его в пятом раунде. После прямого удара по лицу с левой Иван уже не поднялся, чтобы продолжить поединок.
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- Поражение от Сепеды – второе в карьере боксера: до этого он проиграл британцу Джошу Тейлору пояс IBF.
- У Баранчика 20 побед, 13 из них – нокаутом.
- У Ивана русское происхождение – он родился в Хабаровском крае.
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