Белорусский боксер Иван Баранчик уступил бой за титул WBC в первом полусреднем весе.

27-летний Баранчик проиграл американскому сопернику Хосе Сепеде, который нокаутировал его в пятом раунде. После прямого удара по лицу с левой Иван уже не поднялся, чтобы продолжить поединок.

Бокс
Ковалев получил три года условно за избиение модели и ее пса (TMZ)
15 ЧАСОВ НАЗАД
  • Поражение от Сепеды – второе в карьере боксера: до этого он проиграл британцу Джошу Тейлору пояс IBF.
  • У Баранчика 20 побед, 13 из них – нокаутом.
  • У Ивана русское происхождение – он родился в Хабаровском крае.

Бриедис победил, Деревянченко проиграл – итоги ночного бокса

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Бокс
Жена разбила Bentley Тайсона – Майк откупился от копов тачкой
28/09/2020 В 15:12
Бокс
«Буду бить красиво». Российская боксерша вызвала Бузову на поединок
28/09/2020 В 14:21