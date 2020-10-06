Легендарный боксер Майк Тайсон погружается под воду, чтобы бросить вызов самому необычному противнику в своей карьере: огромной акуле. Выйдет ли он победителем из этой схватки?

«Я выбрал этого претендента, чтобы преодолеть страхи, с которыми все еще сталкиваюсь в жизни. Приравниваю это к преодолению страха вернуться на ринг в 54 года. Из полученного на «Неделе акул» опыта я узнал – что бы меня ни пугало, я все еще могу принять вызов и преодолеть то, что может помешать мне выполнить жизненную миссию – раскрыть свой наивысший потенциал и приблизиться к Богу», – заявил Железный Майк.