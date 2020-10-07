В честь дня рождения президента России Владимира Путина телеведущая и певица Ольга Бузова совместно с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым объявила о запуске челленджа с поздравлениями главе государству.

«Владимир Владимирович, я благодарна вам за то, что поддерживаете культуру и спорт, даете возможность молодежи развиваться. Я девушка, и мне иногда бывает страшно, и хочется быть уверенной, что кто-то более сильный и умный обо мне позаботится. В своей стране мне комфортно и хорошо.

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Для меня вы образец силы и мужества, и я стану еще сильнее и буду совершенствовать в этом других. С днем рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, счастья и любви. И прямо сейчас мы объявляем челлендж – записываете свои поздравления президенту и ставьте хэштег #боксерызапутина», – сказала Бузова.

«Наш президент является примером для всего мира. Только он демонстрирует на мировой арене те же качества, как идеальный боксер на ринге: стойкость, смелость, честность. Владимир Владимирович, поздравляю с днем рождения и желаю вам крепкого здоровья, сил, новых побед и божьей благодати! Вы настоящий пример для всего мира», – добавил Кремлев.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

Ранее Бузова рассказала о желании запустить реалити-шоу, где боксеры будут сражаться с блогерами.

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