Девушка уже порвала интернет в июле 2020-го, когда продала пару грязных носков фанату из Великобритании за 500 фунтов (больше 45 тысяч рублей – Eurosport.ru). С тех пор популярность дамы выросла, а с ней пришли и проблемы – фанаты присылают дикпики и просят ее оценить размер. «Они даже не пишут: «Привет, как дела?» Сразу к делу: «Вот мой маленький член». Или: «Могу ли я прислать вам фотографию моего пениса, чтобы вы его оценили? Я просто хочу знать, что вы об этом думаете», – спортсменка привела примеры подобных сообщений, ее цитирует The Sun.