Деревенское поле, прежде использовавшееся для выпаса скота, а теперь поросшее бурьяном, превратилось в «Маракану». Летом подростки гоняли там в футбол и хорошенько его вытоптали, но все равно сбивали ноги в кровь. Самая жесткая заруба случилась в последний день каникул: при равном счете 12-летний Вася Ломаченко вышел из ворот, метнулся за мячом и почувствовал резкую боль в области подбородка – вратарь напоролся на ветку.

Голова закружилась, футболка за пять минут стала алой, но парень продолжил игру. Только по возвращении домой Вася ужаснулся – вместо одной нижней губы у него стало две. В больнице сильное рассечение устраняли под общим наркозом, а подросток шептал в бреду: «Я хочу драться с Тайсоном!»

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Терпеть боль и управлять инстинктами Васю научил отец Анатолий. В детстве он ставил сына против ребят старше и тяжелее. До 10 лет, даже если Вася побеждал, папа объявлял ничью – чтобы копилась злость. «Отец надел мне перчатки на руки сразу по возвращении домой из роддома. Не то чтобы я не могу вспомнить первый поход в спортзал. Мне трудно вспомнить, чтобы я не был в спортзале», – признается украинский боксер.

Два года назад семилетний сын спортсмена Толик попросил у папы в подарок iPhone. В ответ Василий предложил ему испытание, к которому готовил парня полгода, – пробежать 20 км от их родного Белгород-Днестровского до Затоки. Очень длинный и тяжелый отрезок даже для крепкого организма, но мальчик справился и выиграл нечто большее, чем просто крутой смартфон. Он прошел испытание, которое много лет назад покорилось его отцу.

Ломаченко-старшего в команде боксера в шутку называют Папанченко – он главный управляющий всеми процессами. Промоутер украинского чемпиона Боб Арум несколько раз предлагал ему воспользоваться услугами других тренеров, но Ломаченко утверждает, что для него нет более авторитетного специалиста, чем отец. Об уровне уважения свидетельствует сделанная еще 10 лет назад татуировка папы под сердцем Василия.

Василий Ломаченко с отцом и чемпионскими поясами Фото: Getty Images

Анатолий разработал для сына уникальную систему подготовки, благодаря чему Вася вырос в самого разностороннего бойца и спортсмена. Чемпион впитал все лучшее из многочисленных видов спорта, которыми занимался в детстве. В 11 лет он выиграл чемпионат Одесской области по самбо, занимался греблей, акробатикой, играл в хоккей и теннис. В подростковом возрасте отец добавил в подготовку важный элемент – верховую езду, которая развивает все группы мышц.

Единственное, с чем не мог смириться Ломаченко-младший, так это с украинскими народными танцами. Парень считал это занятие девчачьим, хотя сегодня он благодарен отцу за тот пятилетний период и умение плясать гопак, коломыйку и метелицу – они выработали у боксера потрясающую работу ног. За скилл забежать сопернику за спину он получил прозвище Хай-тек.

Чемпионом Васю сделали испытания на грани человеческих возможностей, которые тоже придумал папа. Большинство из упражнений связаны с водой. Два-три раза в неделю боксер начинает тренировку с погружения в бассейн и задерживает дыхание на три минуты. «Рекорд Васи – 4 минуты 20 секунд, – похвастал его тренер. – Это произошло во время подготовки к Олимпиаде-2012». Задержка дыхания – один из элементов подготовки советских космонавтов, используемых Анатолием Ломаченко. Украинский универсальный солдат настолько прокачал силу воли и прочие навыки, что завершил любительскую карьеру с показателем 396-1.

Еще один тест с водой Ломаченко проводит за две недели до каждого боя, за исключением зимы. Украинец переплывает днестровский лиман протяженностью 8 км. «Для усложнения задачи я плыву в шторм. Это упражнение не для мышц, а для психологии», – закаляется боксер. Пять лет назад на заплыв вместе с Ломаченко отважился другой украинский чемпион мира Александр Усик и на полпути сдался – нырнул в лодку, страховавшую спортсменов. Вася доплыл до конца.

Как и в любых отношениях, между отцом и сыном Ломаченко не обходится без противоречий, но Вася называет их рабочими моментами. В их сотрудничестве сложно представить ситуацию знаменитого чемпиона в полусреднем весе Дэнни Гарсии. «Мне было 11, когда отца выпустили из тюрьмы, – рассказал американец в автобиографии. – Я проиграл бой в любительском турнире и по возвращении домой он приставил мне раскаленный утюг к лицу и сказал: «Если ты еще раз проиграешь. Я тебя сожгу!» После этого я не проигрывал до 28 лет». В альянсе Ломаченко нет ведущего и ведомого – тренер и боксер дополняют друг друга, идя к общей цели.

Ломаченко-старший никогда не кричит и объясняет необходимое количество раз. Анатолий ставит на первое место ментальное превосходство, поэтому на Олимпиаде-2012 заставлял команду украинских боксеров наряду с заплывами в бассейне и ходьбе на руках разгадывать кроссворды и читать классиков. Тренер настоял на привлечении в команду сына профессионального психолога и доктора философии Андрея Колосова. Ученый ранее готовил пилотов военных истребителей, а сегодня делает сильнее Василия. «Я говорил папе, что у меня и так сильный характер, но он убедил. Как и в детстве с танцами, в его правоте я убедился лишь спустя время», – признался боксер.

Подготовка отца и Колосова помогает украинскому боксеру быть стойким в ринге и спокойно реагировать на трешток соперников, как он это делал перед боем с Теофимо Лопесом. Веру Васи в себя укрепляет вовсе не жажда побед и титулов, а высшее предназначение. Он хочет, чтобы спустя 20-30 лет его вспоминали как одного из лучших боксеров в истории. Поэтому побеждать для Ломаченко важнее, чем дышать.

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