Украинец не согласился с судейскими оценками. «Первая половина боя была равной, может быть, где-то он выигрывал на один-два раунда, но вторую половину я забрал, – цитирует Ломаченко ТАСС со ссылкой на ESPN. – Хочу пересмотреть поединок, но я не согласен с решением. Думал, что выиграю, но результат есть результат, сейчас я с ним спорить не собираюсь. Поеду домой, а затем буду обсуждать с менеджером, что делать дальше».