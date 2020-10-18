В ночь с субботы на воскресенье украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 61,23 кг.
Украинец не согласился с судейскими оценками. «Первая половина боя была равной, может быть, где-то он выигрывал на один-два раунда, но вторую половину я забрал, – цитирует Ломаченко ТАСС со ссылкой на ESPN. – Хочу пересмотреть поединок, но я не согласен с решением. Думал, что выиграю, но результат есть результат, сейчас я с ним спорить не собираюсь. Поеду домой, а затем буду обсуждать с менеджером, что делать дальше».
- Лопес объединил четыре титула чемпиона мира по престижным версиям.
- Тео защитил пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), которые принадлежали Ломаченко.